Per la sfida di sabato tra Milan e Sampdoria è aperto il ballottaggio come esterno offensivo a destra: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è aperto il ballottaggio in casa Milan per quanto riguarda l’esterno offensivo di destra per la sfida di sabato contro la Sampdoria.

Al momento Alexis Saelemaekers sembra in vantaggio su Junior Messias.