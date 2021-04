Milan-Sampdoria, nell’undici di Ranieri un tifoso rossonero

Milan-Sampdoria è alle porte. Il lunch match di campionato vedrà i blucerchiati impegnati nella difficile trasferta contro i rossoneri di Stefano Pioli.

UN TIFOSO ROSSONERO- Nella compagine di Claudio Ranieri c’è anche un tifoso rossonero: Tommaso Augello. Come riporta il Secolo XIX, il terzino scenderà in campo per la prima volta da titolare a San Siro. Nella scorsa stagione infatti aveva vissuto il match dalla panchina data la presenza sulla fascia sinistra della Sampdoria di Nicola Murru.