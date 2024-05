Milan Salernitana, Pioli può SORRIDERE! Recupero a sorpresa, LUI sarà tra i convocati

Milan-Salernitana, Stefano Pioli può sorridere: a sorpresa Loftus-Cheek sarà tra i convocati per la sfida di domani a San Siro

Come riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli recupera un’importante pedina per la sfida di domani a San Siro tra Milan e Salernitana, ultima gara del campionato 2023-2024 che i rossoneri chiuderanno al secondo posto in classifica.

A differenza delle indiscrezioni degli ultimi giorni, Loftus-Cheek ieri si è allenato in gruppo ed è pienamente recuperato per la gara contro i campani. Da capire se Pioli lo lancerà dal primo minuto o a gara in corso.