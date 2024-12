Milan Roma, le ultime di formazione: ancora panchina per Theo Hernandez? E Pulisic...

Milan Roma, le ultime di formazione da Milanello: ancora panchina per Theo Hernandez? E Pulisic non recupera dal primo

Verso Milan Roma ecco le ultime di formazione secondo la Gazzetta. Dovrebbe rientrare tra i convocati Christian Pulisic che non sarà però pronto per partire dal primo minuto. Fonseca si riserverà la mossa dello statunitense a gara in corso se necessario.

Ancora una panchina in vista per Theo Hernandez, secondo il giornale, sarebbe la terza consecutiva. Al suo posto provato come terzino Filippo Terracciano.