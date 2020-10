Milan-Roma, Ibra vs Dzeko: i numeri dei due giganti a confronto

Milan-Roma vuol dire anche Zlatan Ibrahimovic contro Edin Dzeko. Ecco i numeri dei due attaccanti a confronto

Milan-Roma sarà il posticipo di questa sera, valido per la quinta giornata di Serie A. In campo si affronteranno due giganti e bomber d’esperienza: vale a dire Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko.

Confrontiamo i loro principali numeri: lo svedese ha collezionato in carriera 239 presenze, contro le 175 del bosniaco. Il numero 11 rossonero stacca il rivale anche in gol e assist: 136 e 56 per Ibra, 80 e 32 per Dzeko. Zlatan ha vinto ben 161 partite in carriera, mentre Edin 101.