Milan Roma, Fonseca emozionato: «Sarà sempre speciale per me incontrarli». Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico sul suo ex club.

ROMA – «La Roma è la Roma. Un grande club e una grande città. Hanno una grande squadra con buoni giocatori e con un grande allenatore che ha vinto tanto. Sempre speciale per me incontrarli. Ho amici a Roma ma domani quando entrerò in campo per giocare sarà come le altre squadre. Voglia di vincere e di fare una buona partita. E’ il mio unico obiettivo».