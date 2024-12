Milan Roma, Fonseca non ha dubbi: «Jimenez diverso da Leao. Vi spiego dove»

Milan Roma, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato la differenza tra Alex Jimenez e Rafael Leao

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato:

DIFFERENZE TRA JIMENEZ E LEAO – «Jimenez è diverso da Leao. Leao è più forte nell’uno contro uno, l’altro è un giocatore veloce, più per cross e assist. E’ un calciatore di iniziativa individuale così come Rafa, non posso fare grandi paragoni. Ha giocato bene in quella posizione, per domani ho una certezza. Lui giocherà, vediamo se da terzino o da esterno».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA