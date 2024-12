Milan Roma, il contatto su Reijnders non visionato a Open Var: il motivo è sorprendente!

Milan Roma, il contatto tra Pisilli e Reijnders non è stato visionato a Dazn durante Open Var: il motivo è sorprendente!

Dopo Milan Roma, durante il consueto appuntamento di Dazn con Open Var, sono stati illustrati alcuni degli episodi dubbi di giornata. Tra questi non era presente il contatto tra Pisilli e Reijnders che tanto ha fatto innervosire il mondo rossonero.

Un rigore che pareva chiaro ma che, invece, non è stato nè assegnato nè trattato durante il programma. Probabilmente perchè l’intervento del giocatore della Roma in scivolata non è stato ritenuto volontariamente rivolto nei confronti del calciatore rossonero, colpito dalla gamba di richiamo.