Milan Roma, Conceicao deve stare attento: su un fattore i giallorossi sono i migliori

Milan Roma, c’è un elemento in cui i giallorossi sono i migliori! Sergio Conceicao e la squadra devono stare attenti

Domani alle ore 21:00 andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia in gara secca tra Milan e Roma. Una sfida in cui ogni fondamentale può fare la differenza, c’è un elemento in cui i giallorossi negli ultimi anni sono molto pericolosi ed il gol di Angelino contro il Napoli ne è la conferma.

28 – Nelle ultime cinque stagioni di #SerieA (dal 2020/21), la #Roma è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol dal 90' in avanti nel massimo torneo: 28 (a 27 la Lazio). Arrembaggio.#RomaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2025

Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21), la Roma è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol dal 90′ in avanti nel massimo torneo: 28 (a 27 la Lazio).