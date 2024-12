MN24 – Milan Roma, esulta Paulo Fonseca: Bennacer e Jovic oggi in gruppo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, nel prossimo turno di campionato, sarà impegnato contro la Roma allenata da Claudio Ranieri. I rossoneri non hanno altra scelta: serve una vittoria per continuare a cullare le speranze di qualificazione in Champions League.

Come appreso dalla nostra redazione Fonseca godrà di un doppio rientro. Oggi, infatti, Luka Jovic e Ismael Bennacer si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo.