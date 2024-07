Milan completamente rinnovato: SVOLTA nello staff e nella preparazione. Tutte le NOVITÀ

Milan completamente rinnovato: SVOLTA nello staff rossonero e nella preparazione. Tutte le NOVITÀ e gli aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul nuovo Milan di Fonseca svelando come il Diavolo e in particolare Ibrahimovic abbia deciso di investire in uno staff completamente rivoluzionato.

Innanzitutto sono state reintrodotte le doppie sedute di allenamento. Ad aiutare Fonseca poi c’è un nuovo staff numeroso e rivoluzionato: i suoi uomini sono Leal (suo secondo), Ferreira e Mourao (collaboratori), Ferreira (preparatore portieri) e Duarte (match analyst). La squadra sarà integrata da Tenca e Quaia (altri match analyst) e Nardi (preparatore atletico). Sulla quadra di fisioterapisti, poi, lo svedese è entrato a gamba tesa: obiettivo dribblare gli infortuni della scorsa stagione.