Milan, Ricardo Kakà: «Mi piacerebbe lavorare al fianco di Boban e Maldini»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ricardo Kakà, ha parlato delle sue ambizioni per il futuro: «Sarebbe bello tornare al Milan»

Ultimo pallone d’oro rossonero, ha fatto sognare i tifosi e non solo quelli del Milan. Oggi Ricardo Kakà è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport che lo ha intervistato. Il fantasista brasiliano ha detto la sua sul derby e ha parlato dei suoi progetti per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

«La voglia di tornare è tanta, il tempo non è quello giusto. Mi piacerebbe lavorare con Maldini e Boban, aiutare il club, imparare soprattutto. Però non è il momento di lasciare il Brasile, per ora mi accontento di seguire il derby da lontano. Futuro? Non farò l’allenatore, ho finito il corso in Brasile, adesso sto cercando di approfondire le mie conoscenze. Mi piacerebbe fare il manager, fra tanti anni magari il presidente.»