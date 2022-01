Milan, record per Theo Hernandez: è il quinto in Serie A

L’esterno del Milan ha raggiunto un record incredibile durante la vittoria dei rossoneri contro l’Atalanta, il 3 ottobre

Il 3 ottobre il Milan usciva dal Gewiss Stadium con un’importantissima vittoria contro l’Atalanta. 3 a 2 per i rossoneri, il risultato finale, conquistato grazie alle reti di Calabria, Tonali e Leao. Di Zapata e Pasalic le reti della Dea.

Tra i protagonisti, anche se non compare a tabellino, Theo Hernandez. Come riporta la pagina specializzata, Milan Data, l’esterno rossonero ha raggiunto un record incredibile: «Ha raggiunto la quinta velocità massima di qualsiasi altro giocatore in Serie A nelle prime 19 partite. Nella vittoria per 3-2 contro l’Atalanta ha toccato i 35,43 km/h».