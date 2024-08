Milan Real Madrid, Chukwueze da URLO!: «Sembra COMPLETAMENTE diverso. Giudizi affrettati?»

Milan-Real Madrid, Samuel Chukwueze da urlo contro i Blancos: il nigeriano sembra decisamente rinato con Paulo Fonseca

Tuttosport esalta la prestazione di Samuel Chukwueze, autore del gol decisivo, in Milan-Real Madrid:

PAROLE – «Sua la prima azione (suggerimento a Nasti), la prima conclusione pericolosa (super Courtois) e alla fine il gol decisivo della gara. Se nell’amichevole contro il City era stato molto positivo con due assist a referto, contro il Real la palma del migliore in campo gli spetta di diritto. Questo Chukwueze sembra molto diverso da quello che la passata stagione era atterrato a Milano come un punto di domanda e concluso la prima stagione bollato come un mezzo flop – e pure di quelli non a buon mercato».