Milan PROBLEMA con i rigori! Chi è l’incaricato? La Gazzetta sottolinea la CONFUSIONE: deve calciarli LUI!

Milan PROBLEMA con i rigori? La Gazzetta riporta le parole di Fonseca che ha indicato chi è l’incaricato nel calciarli

Il Milan sbaglia due rigori su due contro la Fiorentina e perde 2-1 al Franchi. Prima Theo e poi Abraham si sono fatti ipnotizzare dagli undici metri da De Gea. Paulo Fonseca ha parlato della situazione nel post partita. Come riporta la Gazzetta, l’allenatore rossonero ha annunciato che il rigorista designato sarebbe Christian Pulisic. Sarebbe dovuto essere lo statunitense a tirare entrambi i penalties:

PAROLE – «Il rigorista è Pulisic, non so perchè i ragazzi hanno cambiato. Ho già detto ai ragazzi che non succederà più».