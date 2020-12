Milan, problema negli approcci della gara: presi 7 gol nei primi 25 minuti

Con i due gol di stasera subiti contro il Celtic, il Milan ha subito be 7 reti nei primi 25 minuti di gioco

il Milan ha un problema negli approcci alle partite. Ne è una conferma la gara di stasera contro il Celtic, con gli scozzesi andati in doppio vantaggio in neanche 20 minuti. Due reti che si aggiungono alle altre 5 subite nei primi 25′ di gioco, che in tutto fanno 7 in tutta la stagione.

Un dato decisamente preoccupante, considerato che questi gol sono quasi il 50% delle reti subite dal Milan quest’anno (in totale sono 17).