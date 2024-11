Milan Primavera primo in classifica: 3 vittorie di fila e momento d’oro, numeri da grande squadra

Milan Primavera primo in classifica: 3 vittorie di fila e momento d’oro che continua con numeri da grande squadra. Il bilancio

Il Milan attraverso il proprio sito ha fatto il punto sul campionato da protagonista che vivendo il Milan Primavera.

MILAN PRIMAVERA AL TOP – Che periodo, che momento! Il Milan Primavera arriva all’ultima sosta stagionale per le Nazionali da capolista del campionato, seppur in coabitazione con Sassuolo e Lazio. Un bilancio frutto delle tre vittorie consecutive raccolte contro Fiorentina, Hellas Verona e Cagliari, con le ultime due arrivate pure mantenendo la porta inviolata. Risultati esaltanti per i rossoneri, che possono vantare il miglior attacco del campionato – 26 i gol segnati – e una difesa che è seconda solo a Lazio e Inter in quanto a reti incassate.

Numeri da grande squadra che si accompagnano a prestazioni convincenti e sempre in crescendo, con la squadra che ha smaltito nel migliore dei modi le sconfitte maturate a cavallo della sosta contro Bologna e Cremonese. Importante sottolineare, come evidenza della crescita di un gruppo totalmente coinvolto, i 13 giocatori che hanno già trovato la via della rete. Una lista capitanata da Alessandro Bonomi, che con il gol contro il Cagliari è salito a quota 7 centri nelle prime 11 giornate: un totale che lo vede sul podio della classifica marcatori del campionato Primavera.

I rendez-vous con le altre due battistrada arriveranno nelle prossime settimane, dal momento che visiteremo il Sassuolo il prossimo 18 dicembre e ospiteremo la Lazio a gennaio, nel primo impegno del 2025. La classifica è cortissima – le prime dieci sono racchiuse nello spazio di 5 punti – ma a dar forza al rendimento dei ragazzi di Guidi è la continuità partita dopo partita. Dopo ogni prestazione deludente è arrivata una pronta reazione, e questo lascia ben sperare in vista di un calendario davvero intenso per chiudere l’anno solare.

Alla ripresa delle operazioni saranno ben cinque le trasferte che attenderanno, fino a Natale, la nostra Primavera a fronte di tre appuntamenti al PUMA House of Football. Questo perché oltre al campionato c’è da chiudere al meglio la prima fase di Youth League, competizione in cui i rossoneri finora hanno raccolto molto meno di quanto avrebbero meritato. L’obiettivo è quello di chiudere nelle prime 22, zona che attualmente dista tre punti: facendo filotto contro Slovan Bratislava e Stella Rossa la classifica potrebbe assumere prospettive migliori. Forza ragazzi!