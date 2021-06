Intervistato dal canale tematico del Milan, Andrei Coubis, terzino della Primavera, ha così parlato della propria prima stagione con la squadra

«Questa stagione è stata molto importante perché essere aggregato alla Primavera mi ha fatto crescere di più, è stata un’emozione. Non mi aspettavo di giocare sempre sin da subito ma il mister Giunti mi ha dato fiducia e mi ha sempre schierato. Sono abbastanza soddisfatto delle mie prestazioni anche se c’è sempre da migliorare. Il mio pregio è non aver mai dimostrato di essere sotto di età, un difetto è quello che spesso non sono concentrato in tutti i novanta minuti. E’ una qualità che devo assolutamente affinare per diventare un giocatore completo».