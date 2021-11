Milan Porto: il club rossonero suona la carica sui social – FOTO

Questa sera il Milan affronta il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League, sfida che si giocherà alle 18:45. Un crocevia europeo dove i rossoneri sono obbligati a vincere se vorranno proseguire il proprio cammino nella competizione.

Il club rossonero ha pubblicato un messaggio sui social per caricare tutto l’ambiente: «È l’ora della verità: lottiamo insieme! »

It’s now or never: today, we rise again 💫

È l’ora della verità: lottiamo insieme! 💫 #MilanPorto #SempreMilan #UCL pic.twitter.com/FeotB7g3y5

— AC Milan (@acmilan) November 3, 2021