Milan, Pioli ritrova Krunic: un jolly prezioso a centrocampo

Nella giornata di oggi è atteso il ritorno in gruppo di Rade Krunic. Il bosniaco è un recupero prezioso per Stefano Pioli

Rade Krunic, come riporta la Gazzetta dello Sport, è atteso oggi al rientro in gruppo in allenamento a Milanello. Il centrocampista bosniaco ha ormai recuperato dopo l’infortunio muscolare che non gli ha ancora fatto vedere il campo in questo 2023.

Un recupero importante per uno dei fedelissimi di Stefano Pioli. Il centrocampista bosniaco permette al Milan diverse variante tattiche sia che venga schierato da trequartista in un 4-2-3-1 sia da mezz’ala in un 4-3-3. La sua duttilità sarà un’arma in più per i rossoneri per rialzarsi da questo momento negativo.