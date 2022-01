Milan, pericolo giallo per Tonali e Theo Hernandez: sono in diffida

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sandro Tonali e Theo Hernandez rischiano la squalifica. Come apparso sul comunicato del Giudice Sportivo, sono entrambi in diffida

Pericolo squalifica per Sandro Tonali e Theo Hernandez. Dopo il cartellino giallo contro la Roma entrambi sono entrati in diffida, come evidenziato dal comunicato del Giudice Sportivo. Alla prossima ammonizione ci sarà un turno di stop.

I prossimi impegni del Milan in Serie A sono fondamentali. Dopo il Venezia e lo Spezia ci saranno infatti due big match contro Juventus ed Inter. Gare che Stefano Pioli non può permettersi di affrontare senza due dei pilastri della rosa.