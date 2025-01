Milan Parma, Terracciano a DAZN: «Partita dura! Walker? Lui è disponibile per aiutare noi giovani. E sul ruolo…». Le dichiarazioni

A pochi minuti dall’inizio di Milan Parma. Intanto ecco le parole di Filippo Terracciano a DAZN:

PAROLE – “Partita dura, una guerra. Conosciamo il Parma, forte nelle transizioni: lo conosciamo. Walker? Abbiamo parlato il primo giorno, lui è disponibile per aiutare noi giovani. Centrocampista? Ruolo in cui ho un punto di riferimento come Fofana, parla sempre con me e tento di rubargli qualcosa ogni giorno“.