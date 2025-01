Milan Parma, arriva la stoccata al calciatore nelle pagelle: «In campo, meno»

Milan Parma – il calciatore non arriva alla sufficienza. La toccata nelle pagelle dei quotidiani nel match andato in scena a San Siro

Davide Calabria si è reso protagonista sul terreno di gioco e non solo. Al termine di Milan-Parma si è scontrato con l’allenatore in un modo a dir poco in solito sui campi di Serie A, mentre in partita secondo i quotidiano non è arrivato alla sufficienza.

Su di lui il giudizio è unanime: 5,5. Per Gazzetta «Impegno e chiusure non mancano, però è impreciso e non dà aiuto davanti. Dopo il 90′, la lite con Conceiçao». Per il Corriere «Una furia a partita finita, quando va a muso duro con Conceiçao. In campo, meno».