Milan Parma, Pavlovic suona la carica: il serbo ha un messaggio per i tifosi rossoneri – FOTO

Milan Parma, Pavlovic protagonista assoluto della partita! Arriva il messaggio per i tifosi del difensore serbo

Milan Parma finisce 3-2 uno dei maggiori protagonisti della sfida è stato Pavlovic. Il difensore serbo è stato decisivo in difesa con tanti interventi e anche in fase offensiva con l’assist per il gol vittoria. Il centrale è stato eletto MVP della sfida andata in scena alle ore 12:30 a San Siro.

Questo il suo messaggio ai tifosi milanisti: «Grande mentalità di squadra e vittoria importante»