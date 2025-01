Milan Parma, Conceicao ha deciso: non giocherà domani a San Siro! Le ultime di formazione

Milan Parma, Sergio Conceicao lo esclude dalla formazione titolare di domani. Non giocherà nel match delle 12:30

Mister Sergio Conceicao avrebbe già effettuato una scelta di formazione per il match di Serie A tra Milan e Parma. Un’ipotesi che era nell’aria già da diversi giorni. Il tecnico portoghese escluderà dall’undici titolare Fofana.

Stando a quanto riportato da Daniele Longo, il calciatore sarà risparmiato per via della diffida e risparmiato così in vista del derby in programma domenica 2 febbraio. A centrocampo giocheranno Musah, Bennacer e Reijnders.