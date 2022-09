Milan, Origi è ancora in Belgio: può recuperare per il Chelsea

Divock Origi continua il suo programma di recupero per essere a disposizione del Milan il prima possibile. Le ultime

Il Milan continua ad attendere il ritorno di Divock Origi. Fin qui il belga ha avuto diversi problemi fisici che non gli hanno permesse di essere protagonista in questa avventura in rossonero. Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo è ritornare per il match di Stamford Bridge contro il Chelsea.

Al momento l’ex Liverpool si trova in Belgio dove, insieme ai medici della nazionale dei Diavoli Rossi e anche ad un membro dello staff medico del Milan, sta risolvendo il problema al tendine del legamento del retto femorale.