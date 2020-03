La questione sul rinnovo di Donnarumma al Milan sarà cruciale per il futuro del portiere, con il Real Madrid pronto a portarlo in Spagna

Come riporta SportMediaset il Real Madrid vorrebbe cedere in estate Courtois non essendo convinti pienamente dell’affidabilità del portiere belga.

Donnarumma in estate dovrà affrontare il discorso rinnovo con il Milan, ma qualora le trattative naufragassero il Real Madrid sarebbe pronto a strappare Gigio da Milano per portarlo in Spagna.