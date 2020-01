Milan, nono cartellino giallo per Bennacer: l’algerino torna in diffida

Ismael Bennacer è una delle note liete del Milan fino ad ora. L’algerino però si fa ammonire con troppa frequenza

Non è stato facile all’inizio: dall’ambientamento alla concorrenza ostica del veterano Lucas Biglia. Adesso però Ismael Bennacer è l’unico e indiscutibile possessore della chiavi del centrocampo rossonero. Le prestazioni sono in crescendo partita dopo partita e la sensazione da parte dei dirigenti del Milan di aver fatto un buon affare quest’estate pure.

Unica macchia in questo momento per l’algerino sono i cartellini, decisamente troppi. Il numero 4 del Diavolo infatti è stato oggi ammonito per la nona volta in stagione in campionato. In questo modo Bennacer è tornato nuovamente in diffida e alla prossima sanzione verrà squalificato per un turno.