Milan, non si molla l’obiettivo Ziyech: le ultime sulla trattativa

Il Milan continua a trattare per Hachim Ziyech del Chelsea. Le ultime sulla situazione secondo la Gazzetta dello Sport

Continua la trattativa tra Milan e Chelsea per Hachim Ziyech. L’esterno marocchino rappresenta un’opportunità di mercato per aggiungere esperienza e qualità alla trequarti, come richiesto da Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri vorrebbero chiudere un’operazione in stile Tomori: prestito oneroso con diritto di riscatto. L’ostacolo è l’ingaggio da 6 milioni di euro che l’ex Ajax percepisce a Stamford Bridge. Il suo desiderio però è di vestire rossonero.