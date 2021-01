Milan, necessità di sfoltire: possibili uscite immediate e future, assolutamente necessarie per una questione di bilancio non solo economico

SE ARRIVA SIMAKAN- Simakan, nel caso dovesse arrivare, il Milan potrebbe sfoltire un po’ la rosa soprattutto in difesa, come riporta questa mattina Tuttosport, Romagnoli, Kjaer, Gabbia e Kalulu sarebbero intoccabili ma non Musacchio, il quale non sembrerebbe intenzionato ad andare via subito ma bensì a luglio, in seguito alla scadenza del contratto.

DUARTE- Per quanto riguarda Duarte, il brasiliano arrivato lo scorso anno potrebbe trasferirsi in prestito per giocare con maggiore continuità.