Milan Napoli, Musah non sta piacendo a Fonseca: deve giocare in un’altra posizione

Milan Napoli, Musah non sta piacendo a Fonseca dopo i primi 15 minuti ed è stato richiamato dalla panchina: deve giocare in un’altra posizione

I primi 15 minuti di Musah in Milan Napoli non stanno convicendo Fonseca. Il centrocampista, come svelato da Dazn, non deve stare piatto con Fofana, ma deve trovare una posizione simmetrica.

Musah non sta piacendo Fonseca anche perché deve stare più attento in fase di non possesso. Per questo è stato richiamato più volte dalla panchina.

