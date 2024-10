Milan Napoli, Fonseca: «Mia motivazione? Allenare il Milan!»

Milan Napoli, le parole del tecnico Fonseca in conferenza stampa gasano i tifosi. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Napoli, Fonseca ha parlato così sull’asterisco in classifica e le sue motivazioni personali.

ASTERISCO IN CLASSIFICA – «Per me è lo stesso. Magari penalizza chi guarda la classifica, a me non cambia nulla. Capisco però che per i tifosi sia diverso. La mia motivazione è essere l’allenatore del Milan. Punto».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA