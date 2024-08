Milan Monza, TEGOLA per Fonseca! Il TITOLARISSIMO salta il match, è SUCCESSO in allenamento

Milan-Monza, tegola per Fonseca: Pulisic salterà la gara di questa sera per una botta alla caviglia rimediata in allenamento

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic sarà il grande assente del trofeo Berlusconi di questa sera tra Milan e Monza. L’americano, che avrebbe agito nel ruolo di trequartista alle spalle di Morata, salterà la sfida a scopo precauzionale per una botta alla caviglia rimediata in allenamento.

Al suo posto Fonseca schiererà Loftus-Cheek con la coppia Bennacer-Reijnders a centrocampo. L’ex Chelsea comunque non è in dubbio per l’esordio col Torino in campionato.