Milan, Mendes fa il doppio gioco: intrighi Leao e Renato Sanches

Il Milan deve fare i conti con le manovre dell’agente Jorge Mendes nelle questioni Leao e Renato Sanches. La situazione

Il calciomercato del Milan ruota attorno alla figura di Jorge Mendes. Il potente procuratore fa gli interessi di Leao e Renato Sanches, ovvero due questioni che in casa rossonera stanno diventando spinose.

Per il centrocampista portoghese, secondo il Corriere dello Sport, il PSG deve aspettare di piazzare i tanti esuberi in rosa. Il giocatore sembra affascinato dall’idea di giocare in una squadra piena di stelle, ma il Milan ha ancora speranze dato che al momento è l’unica squadra che ha presentato un’offerta concreta al Lille. Ma l’agente ha un noto legame con il nuovo ds dei parigini Campos e al contempo tratta il rinnovo di Leao con Maldini e Massara.

Entrambe le richieste di ingaggio sono elevate. Il centrocampista è passato da una cifra di 3 milioni di euro a 5,5. Un atteggiamento che di sicuro in Via Aldo Rossi non stanno prendendo benissimo. Per l’esterno rossonero la richiesta lievita invece a 7 milioni di euro.