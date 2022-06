Milan Marsiglia: i precedenti in gare ufficiali con i francesi

Milan e Marsiglia si affronteranno in gara amichevole il prossimo 31 luglio. Ecco i precedenti in gare ufficiali tra i due club

Milan e Marsiglia si affronteranno in gara amichevole il prossimo 31 luglio. Ecco i precedenti in gare ufficiali tra i due club:

Secondo il sito magliarossonera.it le due squadre si sono incontrate per cinque volte in gare ufficiali. Il bilancio non è molto positivo per i colori rossoneri: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Per il Milan 4 gol fatti e 7 subiti.