Milan, Maldini e Massara sono partiti da Linate in direzione Belgio

Maldini e Massara sono pronti a imbarcarsi verso il Belgio: ecco i dettagli

I due dirigenti del Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a imbarcarsi verso il Belgio.

Ad attenderli i dirigenti del Bruges per parlare della situazione relativa a Charles De Ketelaere. Questo incontro non sarà volto a portare il giocatore a Milano. Va più che altro capito come e si potrà sbloccare la trattativa, che procede ormai da tempo.