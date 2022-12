Milan, Maignan a rischio Supercoppa: i tempi di recupero

Il Milan rischia di dover rinunciare a Mike Maignan per la gara di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Le ultime

Mike Maignan dovrà saltare ancora diverse gare nel Milan. Dopo gli esami strumentali di ieri, i tempi di recupero sono allungati di almeno due settimane, quando sono previsti altri accertamenti. Certa la sua assenza contro la Salernitana, molto probabile quella contro la Roma mentre c’è qualche speranza in più per averlo contro l’Inter in Supercoppa Italiana.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, non si tratta propriamente di una ricaduta ma di un recupero ancora non propriamente ultimato. Il soleo del portiere francese non è guarito e lo staff medico opta per la prudenza massima.