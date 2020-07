Milan, luglio il mese più caldo: il programma

Luglio sarà un mese caldissimo. Nove gare di campionato in programma: per i rossoneri si decide la corsa all’Europa

Sarà un luglio anomalo. Un mese che di solito dà inizio alla nuova stagione sportiva, ma che quest’anno dovrà chiudere quella ancora in corso. Dopo il lungo stop e poi la ripresa, a luglio il campionato vivrà il suo mese più caldo: non solo per le alte temperatura, soprattutto per il numero molto elevato e ravvicinato di impegni. In programma ben nove partite, quasi tutte le rimanenti nel calendario a parte l’ultima giornata prevista ad agosto, la maggior parte in trasferta.

Si parte subito, mercoledì 1, quando i rossoneri andranno a far visita alla SPAL con il fischio d’inizio alle 21.45 allo stadio Mazza. Da Ferrara a Roma il passo sarà brevissimo: sabato 4 alle 21.45, infatti, andrà in scena Lazio-Milan all’Olimpico. Ecco il primo di una serie di big match importanti, difficili e delicati: seguiranno Milan-Juventus, martedì 7 alle 21.45 a San Siro; e Napoli-Milan, domenica 12 alle 21.45 al San Paolo.

La possibile qualificazione in Europa passerà anche dalla doppia sfida casalinga con Parma (mercoledì 15 alle 19.30) e Bologna (sabato 18 alle 21.45), dalla gara di Reggio Emilia a domicilio del Sassuolo (martedì 21 alle 21.45) e dall’appuntamento interno con l’Atalanta (domenica 26 alle 19.30). Infine, mercoledì 29, il Diavolo affronterà la Sampdoria con il calcio d’avvio alle 19.30 allo stadio Ferraris.

Fonte: acmilan.com