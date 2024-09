Milan Liverpool, INIZIO DA SOGNO per i prossimi avversari dei rossoneri: SLOT da record

Milan Liverpool, INIZIO DA SOGNO per i prossimi avversari dei rossoneri in Champions League: SLOT da record

Manca sempre meno a Milan-Liverpool, prima sfida in programma per i rossoneri della nuova Champions League. La squadra allenata da Fonseca, il prossimo 17 settembre, dovrà dunque fronteggiarsi contro una delle squadre più in forma d’Europa.

I Reds, infatti, con Slot in panchina hanno vinto tutte e tre le prime partite di Premier League. Inoltre, Salah e compagni, non hanno ancora subito nemmeno una rete e hanno realizzato sette gol (con tanto di 0-3 al Manchester United).