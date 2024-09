Milan Liverpool, Condò SICURO: «Le SUE parole hanno CARICATO l'ambiente. Su Reijnders...»

Mila-Liverpool, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato così le parole di Morata in conferenza e non solo

Ospite a Sky prima di Milan-Liverpool, Paolo Condò ha dichiarato:

PAROLE – «Per il momento possiamo dirci compiaciuti e rassicurati dalla dialettica di Morata, sperando che anche in campo il suo peso sia quello che ci si possa immaginare. Morata è il capitano della nazionale campione d’Europa, quindi i gradi sulle spalline non sono piccoli, ma importanti. Ha mandato dei messaggi ai tifosi non so quanto consapevolmente. Tifosi che imputano alla dirigenza quel di pensare molto al business, Morata ha usato proprio queste parole: ‘Non è business, dobbiamo vincere e tornare a casa esausti’. Certamente sono state parole di miele per i tifosi. Reijnders è un giocatore che a un certo punto è decollato, verso metà della scorsa stagione. Secondo me è una mezzala e penso che il punto d’arrivo del Milan sia il 4-3-3 più che il 4-2-3-1. Di questo triangolo di centrocampo, Reijnders più di Loftus-Cheek è quello che ha più qualità per giocare vicino agli attaccanti».