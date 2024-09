Milan Lecce, Di Stefano CONFERMA: «Fonseca ha un obiettivo CHIARO. Morata convocato, però...»

Milan-Lecce, Di Stefano, noto giornalista, ha fatto il punto sul club rossonero in vista della gara di questa sera a San Siro

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha parlato così prima di Milan-Lecce:

PAROLE – «Milan con il forte desiderio di tornare in testa alla classifica, confermata la presenza di Morata, che dovrà fare anche un breve provino per capire come sta, e confermata anche l’assenza di Okafor. Non è detto che lo spagnolo possa giocare dall’inizio, per questo dovrebbe essere titolare Loftus-Cheek. A San Siro attesi oltre 70mila tifosi, c’è voglia di fare qualcosa di speciale dopo aver vinto così bene il derby contro l’Inter».