Milan Lecce, Fonseca SPARIGLIA le carte! Gioca LUI, le prove a Milanello non lasciano DUBBI

Milan-Lecce, Paulo Fonseca spariglia le carte: pronto un importante cambio di formazione in vista della gara di venerdì sera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha in mente un’importante novità di formazione in vista della sfida di venerdì sera a San Siro contro il Lecce, partita fondamentale dopo l’importante successo nel derby.

Il tecnico portoghese potrebbe rilanciare dal primo minuto Yunus Musah, calciatore americano che potrebbe far rifiatare Fofana in vista della sfida in Champions League contro il Bayer Leverkusen.