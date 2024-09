Milan Lecce, Ambrosini: «Loro due hanno QUESTA caratteristica»

Milan-Lecce, Massimo Ambrosini, ex centrocampista, ha esaltato la prestazione di Morata e Abraham: le sue dichiarazioni

Ospite a DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato così di Abraham e Morata:

PAROLE – «La sensazione è che abbiano entrambi energia da vendere. Il Milan gioca in questo modo perché ha attaccanti predisposti al sacrificio, anche in una partita complicata come quella del Milan nei primi 30 minuti sono rimasti lì. Il gol poi di Morata, col suo gesto tecnico, fa tutta la differenza del mondo. Poi nel secondo tempo l’atteggiamento è rimasto quello. Il Milan comunque è stato volenteroso, ma il Lecce dal punto di vista calcistico secondo me era stato anche meglio del Milan».