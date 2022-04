Milan-Lazio, la probabile formazione di Stefano Pioli

Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match di domenica sera contro la Lazio

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan si rituffa sul campionato all’inseguimento dello Scudetto, l’unico obiettivo rimasto nella stagione rossonera.

Per tornare alla vittoria, Pioli schiererà la formazione titolare: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Tonali e Bennacer in mediana, visto che Kessie verrà avanzato sulla trequarti. Giroud di punta supportato da Leao, l’ivoriano e da uno tra Messias e Saelemaekers. Ancora out Ibrahimovic, Rebic dovrebbe accomodarsi in panchina.