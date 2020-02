Il calciomercato invernale è appena terminato ma il Milan continua a sondare il terreno per Under per l‘estate

Secondo quanto riportato da SkySport il Milan è sempre al lavoro per progettare il futuro è vedrebbe in Under della Roma una pedina fondamentale per i prossimi anni.

I rossoneri continuano a lavorare sotto traccia per l’esterno giallorosso, nonostante i passi falsi di questa sessione di mercato invernale appena terminata.