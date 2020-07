Milan: la videochat di Matteo Gabbia con i tifosi rossoneri

Matteo Gabbia ha esordito quest’anno in prima squadra e sta chiudendo la stagione da titolare al posto dell’infortunato Romagnoli; il giovane centrale difensivo è uno dei più attivi sui social ed in quest’occasione è stato protagonista del nuovo format del Milan intitolato ‘With the many’ in cui i giocatori rossoneri rispondono in videochat ai tifosi.

Nella fattispecie di Gabbia, ha risposto ad Andrea, tifoso rossonero, in un video pubblicato sull’account ufficiale twitter del Milan.

#WeTheMany: Matteo’s chat with an avid Rossonero fan talking about their love for the Red&Black colours is now available on our App 🔴⚫️https://t.co/k2zluibzhx 📲

La speciale chat di Matteo Gabbia con Andrea, tifosissimo rossonero, è su AC Milan Official App 🔴⚫️ @DAZN_IT pic.twitter.com/jsex28IbVj

— AC Milan (@acmilan) July 30, 2020