Milan Juventus: l’arrivo del pullman della squadra rossonera a San Siro – VIDEO. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Si scaldano i motori in vista del match tra Milan e Juventus. In attesa delle formazioni ufficiali di entrambe le squadre pochi minuti fa è arrivato il pullman rossonero a San Siro tra l’entusiasmo dei tifosi.

#MilanJuventus 🔥



L’arrivo dei rossoneri a San Siro 🚌🔴⚫️ pic.twitter.com/I8ZMMsBKNH — Milan News 24 (@Milannews24_com) November 23, 2024

Come potete vedere dal video l’entusiasmo è palpabile. La partita di oggi, in ottica classifica, è davvero troppo importante: in caso di mancata vittoria i rossoneri si distanzierebbero ancora di più dalle prime.