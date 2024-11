Milan Juve, Thiago Motta sorprende Fonseca? Quattro le opzioni per la sostituzione di Vlahovic

Milan Juve, Thiago Motta è alle prese con la sostituzione dell’infortunato Vlahovic: quattro le opzioni al vaglio per sorprendere Fonseca

Sabato alle 18 la Juventus sarà ospite del Milan in occasione del big match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri si presenteranno a San Siro in una situazione di estrema emergenza in attacco.

Per sostituire Vlahovic Thiago Motta sta pensando a quattro soluzioni alternative. Schierare Yildiz da falso nove oppure uno tra Weah e Mbangula come punta centrale. Occhio anche alla soluzione regista offensivo, con Koopmeiners in prima fila. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Fonseca prende nota.