Milan Juve, Thiago Motta recupera il big? La novità sulle condizioni del giocatore che aveva rimediato un infortunio contro il Lipsia

Il Milan affronterà la Juve sabato 23 novembre dopo la sosta delle nazionali. E per quella partita Thiago Motta potrebbe recuparare un big.

Nico Gonzalez, come ha mostrato con una foto pubblicata via Instagram, sta lavorando per recuperare il primo possibile dall’infortunio rimediato contro il Lipsia. L’esterno della Juve non è stato convocato dall‘Argentina e quindi potrà lavorare durante la sosta per rientrare.