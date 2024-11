Milan Juve, Thiago Motta studia tre soluzioni per fregare Fonseca. Le ultime

Milan Juve, Thiago Motta con tre jolly da giocarsi nel big match di San Siro senza Vlahovic: il piano del tecnico bianconero

Vigilia di Milan Juve, domani il big match di San Siro. Una gara alla quale mancherà Dusan Vlahovic, con Thiago Motta che studia come sopperire all’assenza del suo centravanti.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono ad oggi tre soluzioni. I jolly bianconeri sono Weah, Cambiaso e Koopmeiners, ossia una punta che non dà riferimenti in avanti, un terzino con compiti da regista e un mediano totale per sorprendere i rossoneri. Una squadra “spaziale”, che dovrà lavorare ancora di più insieme per arrivare all’obiettivo.